سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 27-9-2022 في مصر

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن سعر كرتونة البيض ما زال يحافظ على استقراره.

ويهتم الناس بشراء البيض ومعرفة سعر كرتونة البيض خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، حيث أنه من السلع الأساسية التي تدخل في الكثير من الوجبات المدرسية خاصة.

سعر كرتونة البيض اليوم

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر كرتونة البيض اليوم، ما زال يسجل استقرارَا واضحَا في جميع الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 72 جنيهًا داخل بالمحلات التجارية، كما تراوح سعر البيض الأبيض بين 67 و70 جنيهًا

وقال عبدالعزيز السيد، إن سعر كرتونة البيض من النوع البلدي المكونة من 30 بيضة تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيهًا.

بينما تراوح سعر نفس الكرتونة 30 بيضة داخل المزرعة اليوم الثلاثاء بين 65 و68 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق

وجاءت أسعار البيض في المحلات التجارية كما يلي:

تراوح سعر البيضة الواحدة بين 2.6 و2.75 جنيه.

وتراوح سعر طبق البيض الأبيض الذي يحتوي على 30 بيضة بين 80 و110 جنيهات.

كما تراوح سعر كرتونة البيض المكون من 10 بيضات فقط بين 45 و47 جنيهًا.