سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 25-9-2022 في مصر

أعلن الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم الأحد 25 سبتمبر، كونه يحظى باهتمام قطاع عريض من المستهلكين وتحديدًا أولياء الأمور لدخوله في وجبة الإفطار في موسم العام الدراسي الجديد 2022-2023، الذي ينطلق السبت المقبل.

سعر كرتونة البيض اليوم

وأوضح «السيد» لـ «الوطن»، أن سعر كرتونة البيض اليوم الأحد، سجل استقرارا في كل الأنواع داخل الأسواق المختلفة، مشيرًا إلى أن كرتونة البيض الأبيض تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 جنيها و70 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 72 جنيهًا بالمحلات التجارية.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر كرتونة البيض البلدي يصل للمستهلك بين 70 جنيهًا و75 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 65 جنيهًا و68 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

واختلفت أسعار البيض بكل أنواعه داخل المحلات التجارية عن الأسعار المعلنة بالأسواق المحلية، إذ سجل سعر البيضة الواحدة اليوم بين 2.6 جنيه، و2.75 جنيه في المحلات التجارية، كما تراوح سعر طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة اليوم بين 80 و110 جنيهات، وتراوح سعر طبق وكرتونة البيض المكونة من 10 بيضات في المحال التجارية اليوم بين 45 جنيهًا و47 جنيها.

حقيقة وصول كرتونة البيض لـ 120 جنيها

وفي وقت سابق، نفت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، ما جرى تداوله حول توقعات وصول سعر كرتونة البيض إلى 120 جنيها، مؤكدًة أن هذه الشائعات تضر بمصلحة الأسواق والمواطن أيضا، وأنه لا يوجد سبب لارتفاع السعر بهذا الشكل في الوقت الحالي.