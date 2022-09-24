سعر كرتونة البيض اليوم السبت 24-9-2022 في مصر

سجل سعر كرتونة البيض في الأسواق استقرارًا اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر، وذلك قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث يقبل الكثيرون على شراء البيض في تلك الفترة لإعداده للأطفال في وجبات إفطارهم.

وتقدم «الوطن» فيما يلي، سعر كرتونة البيض اليوم السبت 24 سبتمبر في الأسواق المختلفة وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة الوطن، وذلك على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

قال عبدالعزيز السيد، إن كرتونة البيض الأبيض تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 جنيها و70 جنيهًا.

كما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ72 جنيهًا بالمحلات التجارية.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك بين 70 جنيهًا و75 جنيهًا.

كما تراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 65 جنيهًا و68 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات

وجاءت أسعار البيض في المحلات كما يلي:

سجل سعر البيضة الواحدة بين 2.6 جنيه، و2.75 جنيه في المحلات التجارية اليوم السبت 24 سبتمبر الحالي.

كما تراوح سعر طبق البيض الأبيض المكون من 30 بيضة اليوم بين 80 و110 جنيهات.

وتراوح سعر طبق وكرتونة البيض المكونة من 10 بيضات في المحال التجارية اليوم بين 45 جنيهًا و47 جنيها.

يذكر أن رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتور عبدالعزيز السيد، نفى في تصريح سابق لجريدة الوطن، ما تم تداوله حول توقعات وصول سعر كرتونة البيض إلى 120 جنيها، مؤكدًا أن هذه الشائعات تضر بمصلحة الأسواق والمواطن أيضا.