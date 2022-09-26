سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-9-2022 في مصر

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم الإثنين، موضحًا أنّ شريحة كبيرة من المواطنين تبحث يوميًا عن أسعار البيض بأنواعه، إذ يعد من السلع الأساسية التي تدخل في الكثير من الوجبات الرئيسية على مائدة الأسر المصرية.

سعر كرتونة البيض اليوم

وأضاف «عبد العزيز» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر كرتونة البيض اليوم، ما زال يسجل استقرارَا واضحَا في جميع الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 72 جنيهًا داخل بالمحلات التجارية، وتراوح سعر البيض الأبيض بين 67 جنيها و70 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة، إلى أن سعر كرتونة البيض من النوع البلدي تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 70 جنيهًا و75 جنيهًا وتضم 30 بيضة، فيما تراوح سعر نفس الكرتونة 30 بيضة داخل المزرعة بين 65 جنيهًا و68 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق

وفي المحلات التجارية، تراوح سعر البيضة الواحدة بين 2.6 جنيه و2.75 جنيه، وبلغ سعر طبق البيض الأبيض الذي يحتوي على 30 بيضة بين 80 و110 جنيهات، في حين تراوح سعر كرتونة البيض سعة 10 بيضات فقط بين 45 جنيهًا و47 جنيهًا.