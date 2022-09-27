حريق أسوان وترشيح مواطن بالإسكندرية لجائزة عالمية.. ماذا حدث في محافظات مصر؟ 

حريق ضخم في أسوان بأحد أشهر الأسواق، وإعلان توفير العمل بالحصة في أسيوط، كان أحد أهم أحداث الصعيد أيضا والتي تصدرت أهم أخبار محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، فيما كان للإسكندرية نصيب من تلك الأخبار المهمة عبر ترشيح أحد أبنائها إلى جائزة علمية عالمية كأول مصري يتم ترشيحه لتلك الجائزة.

البداية من صعيد مصر، بالتحديد من مدينة الجمال أسوان، التي اتسمت بسواد الأدخنة الصاعدة نتيجة اندلاع حريق في محل عطارة بالسوق السياحية، حيث انتشرت النيران سريعاً وامتدت إلى باقي العقار السكني ثم العقار المجاور، كما التهمت النيران محولا ولوحة كهربائية، وجرت السيطرة عليه دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات بين المواطنين.

تفاصيل حريق أسوان

الحريق الضخم في السوق السياحية احتاج إلى الدفع سريعا بسيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء لإخماد حريق أسوان حيث تم الدفع بـ 9 سيارات إطفاء التي تمكنت في السيطرة عليه سريعا ثم تبريد مكان الحريق لحين اشتعال النيران مجدداً.

تعليم أسيوط تكشف تفاصيل العمل بالحصة

ليس بعيداً عن أسوان، بالتحديد في أسيوط، كانوا على موعد مع صدور إعلان مديرية التربية والتعليم بها عن فتح التقديم للعمل بنظام الحصة لسد العجز في مدراس التعليم الابتدائي والإعدادي بكل مراكز ومدن المحافظة، حسب الحاجة، على أن يتم فتح باب التقديم للعمل بالحصة بمدارس أسيوط، الخميس المقبل، ولمدة 10 أيام.

وأكدوا أنه سيتم الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، وبما لا يتجاوز 20 جنيها قيمة الحصة الواحدة، بعد حصر العجز الفعلي في التخصصات المختلفة «المواد الأساسية» بالإدارات التعليمية للعام الدارسي الجديد.

ترشيح مصري لجائزة علمية عالمية

من صعيد مصر إلى شمالها بالتحديد في الإسكندرية، حيث تبين ترشيح أحد أبنائها للمنافسة على جائزة عالمية، ليكون أول عالم مصري يُرشح للفوز بهذه الجائزة التي تقدم من كلية الطب جامعة هارفارد.

جاء ذلك بعدما أعلنت جامعة الإسكندرية عن اختيار المشروع البحثي للدكتور أحمد الزغبي، مدرس التصنيع الدوائي والتكنولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، لتلك الجائزة، ناشرين رابط التصويت من أجل تصويت المواطنين له.