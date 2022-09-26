ترشيح عالم مصري بجامعة الإسكندرية لجائزة كلية الطب من «هارفارد»

أعلنت جامعة الإسكندرية عن اختيار المشروع البحثي للدكتور أحمد الزغبي، مدرس التصنيع الدوائي والتكنولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، للمنافسة على جائزة عالمية، ليكون أول عالم مصري يُرشح للفوز بهذه الجائزة التي تقدم من كلية الطب جامعة هارفارد.

وأوضحت جامعة الإسكندرية، في بيان لها اليوم، أن المُرشح يعمل حاليًا مدرسًا بالمستشفى التعليمي لكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية بقسم الهندسة الدوائية، وتم اختياره كأحد أفضل 3 مشاريع بحثية لهذا العام، من قبل لجنة علمية مختصة من أساتذة الطب جامعة هارفارد.

تفاصيل الفوز بالجائزة

وأشارت إلى أن اختيار المشروع الفائز يعتمد على التصويت المجتمعي من كل أنحاء العالم، ويستمر لمدة أسبوعين من 21 سبتمبر إلى 7 أكتوبر القادم، وبناءً على عدد الأصوات يحصل المشروع الفائز على تمويل لتنفيذ البحث، حيث نشرت جامعة الإسكندرية رابطا لمشاركة المصريين في التصويت له لنيل الجائزة.

العلماء الأعلى تأثيرا في العالم

يذكر أنه تم اختيار الدكتور أحمد عثمان الزغبي، في ديسمبر من العام الماضي في تصنيف كلاريفيت الدولي ضمن العلماء الأعلى تأثيراً مرجعيا على مستوى العالم.