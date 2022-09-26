«الإسكندرية المسرحي» يكرم حجاج عبد العظيم وبدرية طلبة.. رسما بهجة وتركا بصمة

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، تكريم الفنان حجاج عبد العظيم، والفنانة بدرية طلبة، لما قدماه من مسيرة فنية كبيرة رسما خلالها البسمة علي وجوه كل الجماهير، ضمن تكريم عدد من الفنانين خلال حفل ختام الدورة 12، المقرر إقامته في قصر ثقافة الأنفوشي يوم 29 سبتمبر الجاري.

مسيرة حجاج عبد العظيم الفنية

قدم الفنان حجاج عبد العظيم، مسيرة فنية كبيرة شارك خلالها في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية، ترك في كل منها بصمته الخاصة، ومن أبرز أعماله التلفزيونية: «محمود المصري» و«يوميات ونيس» و«مبروك جالك قلق».

وشارك في العديد من المسرحيات، منها: «مراتي زعيمة عصابة» و«حكيم عيون» و«الجميلة والوحشين»، بينما من الأعمال السينمائية التي شارك بها: «فرحان ملازم آدم» و«90 دقيقة» و«الإرهاب والكباب» و«عليا الطرب بالثلاثة» و«اللمبي» و«ابن عز» و«فول الصين العظيم» و«محامي خلع» و«عبده مواسم» و«ميدو مشاكل» و«الأولة في الغرام».

بداية الرحلة الفنية لـ بدرية طلبة

تعد بدرية طلبة، من الفنانات الني تركت علامة في جميع الأعمال التي شاركت، حيث بدأت حياتها الفنية حين اكتشفها المؤلف مصطفى سالم، الذي تزوجها لاحقاً وقدمها في عمل من تأليفه: «برج الأبجدية» في الموسم الثاني، إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأثناء عملها بالمسرح مع الفنان سمير غانم والمنتج أحمد الإبياري في مسرحية «دو ري مي فاصوليا»، شاهدها المخرج رائد لبيب، وأعجب بها، ثم رشحها للعمل في البرنامج الكوميدي «حسين على الهوا»، ومن هنا انطلقت بعد ذلك للعمل بالتلفزيون والسينما، وقدمت مئات الاعمال الناجحة.

ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ12 برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، فى الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري، بقيادة المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، ومديرا المهرجان الفنان أحمد سمير والفنان إسلام وسوف، ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن.

تقدم عروض الدورة 12 من المهرجان علي مسارح مكتبة الإسكندرية، وليسيه الحرية، ومركز الحرية للإبداع، ومركز الجزويت الثقافي، وقصر ثقافة الأنفوشى.