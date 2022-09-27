نبيلة عبيد لـ«الوطن»: مهرجان القاهرة للدراما تم تنظيمه على مستوى عالٍ

أشادت الفنانة نبيلة عبيد بنجاح الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما والذي أقيم منذ أيام برئاسة الفنان يحيى الفخراني.

وقالت نبيلة عبيد لـ«الوطن»: سعدت جدا بالدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما كل شيء تم تنظيمه على مستوى عالٍ ومبهر، بالإضافة إلى وجود دكتور يحيى الفخراني محترم ومثقف، وتم توزيع الجوائز بكل مصداقية فعلا، وأتمنى للمهرجان النجاح في جميع دوراته القادمة.

وأضافت عبيد: كما أنني شعرت بسعادة كبيرة عند تكريمي خلال الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، وسعدت بحب الجمهور ومباركتهم لي بعد التكريم.

مهرجان القاهرة للدراما

وانطلقت منذ أيام الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما برئاسة يحيى الفخراني، وكرم المهرجان عددا من نجوم الفن الذين تألقوا في الأعمال الدرامية أبرزهم الفنان صلاح السعدني، والمخرج جمال عبدالحميد، والكاتب والسيناريست محمد جلال عبدالقوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي، اسم الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم وحضرت لتسليم التكريم ابنتهم دنيا سمير غانم.

كما ضمت لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، عددا كبيرا من صناع الدراما، وهم المخرجة القديرة إنعام محمد علي، والسيناريست حاتم حافظ، والفنانة صابرين، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، والناقدة خيرية البشلاوي، والموسيقار راجح داوود، ومدير التصوير محسن أحمد والمخرج تامر محسن.