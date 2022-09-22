نبيلة عبيد: فرحتي بالتكريم أعطتني دفعة قوية للعودة إلى الدراما

أعربت الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها بتكريمها في مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، برئاسة يحيى الفخراني.

نبيلة عبيد: سعيده بالتكريم من الدورة الأولى للمهرجان

وكتبت نبيلة عبيد عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، قائلة: «سعيدة بالتكريم من الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما.. شكرا الفنان الكبير يحيى الفخراني، والرائعة صابرين على كلماتها الجميلة، وشكرا لإطلالة كل زملائي النجوم الحاضرين».

وأكدت الفنانة: «فرحتي بالتكريم أعطتني دفعة قوية للعودة إلى شاشة الدراما، بعمل فني قريب وقريب جدا.. وحشتني الشاشة وجمهوري وجمهورها».

نبيلة عبيد: الفن المصري في يد أمينة

وأضافت نبيلة عبيد: «شيء جميل تكريمي بمهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، كما أنّ فكرة إنشاء مهرجان للدراما سيساعد الدراما في التطور»، مؤكدة أن «الفن المصري في يد أمينة، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. الفن المصري والفنانين المصريين كانوا بحاجة إلى مثل هذه الخطوات الرائعة».