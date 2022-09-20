نبيلة عبيد لـ«الوطن»: أستأنف تسجيل برنامجي الإذاعي خلال أيام

تستأنف الفنانة نبيلة عبيد خلال أيام تسجيل برنامجها الإذاعي «مع نبيلة» والذي يتناول مشوارها والصعوبات التي واجهتها للوصول إلى النجومية.

وقالت نبيلة عبيد لـ«الوطن»: ما زلت أسجل حلقات البرنامج الإذاعي «مع نبيلة»، ولكن حصلنا فترة على إجازة المصيف وجميع فريق العمل عاد حاليا، ونستأنف التسجيل خلال أيام، ولم نقرر حتى الآن الموعد الرسمي لإذاعة حلقات البرنامج ولكنها قريبا بإذن الله.

تعاونها مع حورية فرغلي

وعن تعاونها مع حورية فرغلي قالت عبيد: المشروع قائم ولكنه مؤجل في الوقت الحالي، وسعيدة طبعا أن يجمعني عمل مع الجميلة حورية فرغلي، ولكن التأجيل لحين الانتهاء من برنامجي الإذاعي.

برنامج نبيلة عبيد

وكانت نبيلة عبيد أعلنت منذ أشهر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن برنامجها الإذاعي الذي يتناول مشوارها الفني وأبرز المحطات وكتبت: «أصدقائي الغاليين والعزاز على قلبي .. اسمحولي أن أعلن عن خبر فني جديد حتكونوا أنتو أول ناس تعرفوه.. أنا وافقت على فكرة لطيفة جدا، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان مع نبيلة عبيد،البرنامج هتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة.. احكي فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التليفزيون أو المسرح، وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها».