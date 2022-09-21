نبيلة عبيد عن رعاية «المتحدة» لمهرجان القاهرة للدراما: الفن المصري في يد أمينة

وصلت منذ قليل، الفنانة نبيلة عبيد، إلى مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، والمقام بمركز المنارة للمؤتمرات، تمهيدا لاستلام تكريمها.

نبيلة عبيد: مهرجان القاهرة للدراما سيساعد الصناعة في التطور

وقالت نبيلة عبيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «شيء جميل تكريمي بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، كما أنّ فكرة إنشاء مهرجان للدراما سيساعد الدراما في التطور».

أضافت أنّ «الفن المصري في يد أمينة، لرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفن المصري، والفنانين المصريين»، لافتة إلى استعدادها لدخول عمل درامي من المُقرر تصويره خلال الفترة القليلة المُقبلة.

أبرز حضور مهرجان القاهرة للدراما

وبدء توافد عدد كبير من الفنانين، مركز المنارة، لحضور مهرجان القاهرة للدراما، منهم إدوارد، وكارولين عزمي، والإعلامي عمرو الليثي، ومي الغيطي، وأحمد السقا، وسوسن بدر، والمنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين، والمخرج خيري بشارة، وأيمن عزب وزوجته المذيعة نيفين خالد، محمود الليثي، حسام داغر، وأحمد صفوت.