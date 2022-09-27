«حياة كريمة» في أولاد إلياس بأسيوط.. مراكز تكنولوجية وزراعية ومدارس ووحدة صحية

«مركز تكنولوجي وآخر زراعي ومحطات صرف صحي ووحدة صحية ومدارس جديدة مدون عليها شعار حياة كريمة تجذب المارة بألوانها الجذابه المختلفة»، كل هذا يوصف المشروعات التي تُجرى ضمن مبادرة الريف المصري في قرية أولاد إلياس التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط.

مبادرة حياة كريمة التي استهدفت القرية غيرت ملامحها فلا يخلو شارع إلا وينفذ به مشروعات حياة كريمة فبداية من أعمال الصرف الصحي ووصلاتها مرورا بتغير خطوط المياه وصولًا لكابلات النت، هذا هو حال القرية التي عانت طويلًا من سوء الخدمات.

مركز تكنولوجي وآخر زراعي

وقال محمد أحمد، مزارع، إن مبادرة تطوير الريف المصري وحياة كريمة، حققت حلم أهالي القرية بعدما قامت بإنشاء مركز تكنولوجي بجوار الوحدة المحلية على أعلى مستوى وسوف يقدم كل الخدمات للمواطنين من رخص ومكتب تموين ومركز معلومات وتكون مميكنة وتقديم الخدمات للأهالي بكل سهولة ويسر وكذلك إنشاء مركز آخر زراعي مطور يساعد المزارعين بالحصول على كل الخدمات إلكترونيًا بدلًا من الورقي الذي كان يعطل مصالح الفلاحين.

تركيب الصرف الصحي وتغير خطوط المياه

وأعرب محمود إبراهيم، مواطن آخر، عن فرحته بما قامت به القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رفع البنية التحتية ومن بينها تركيب الصرف الصحي لكل أنحاء القرية حتي أصبحت قرى الصعيد مثل وجه بحري في الخدمات المقدمة فحاليًا لا يخلو شارع إلا وفيه أعمال تجري لتوصيل مشروع الصرفي الصحي، وكذلك تغير مواسير المياه القديمة الاسبستوس التي تسبب الأمراض بمواسير صحية جديدة ساهمت في القضاء علي المشكلات وضعف المياه.

مدارس ووحدات صحية جديدة وتطوير مركز الشباب

وأوضح علي محمد، أحد المواطنين، أن من ضمن المشروعات التي تنفذها الدول ضمن حياة كريمة بالقرية إنشاء مدارس وتطويرها وعمل الصيانة اللازمة لها على أعلى مستوى، وكذلك إنشاء وحدة صحية بالشكل الجديد وبمواصفات التأمين الصحي التي سوف تدخل فيه المحافظة قريبًا وتطوير مركز الشباب ورفع كفاءته ليكون متنفسا للشباب، وكذلك دعم قطاع الكهرباء بأكشاك جديدة للقضاء علي ضعف الكهرباء وانقطاعها بالقرية.

وقال فرغلي محمد فرغلي، رئيس الوحدة المحلية بقرية أولاد إلياس بمركز صدفا لـ«الوطن»، إن مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري التي اطلقها رئيس الجمهورية غيرت الحياة بالقري فالمشروعات التي يتم تنفيذها أصبحت في كل مكان وفي جميع القطاعات الخدمية من وحدات صحية ومدارس ومراكز شباب ومراكز تكنولوجية وزراعية وصرف صحي ومياه وكهرباء ونظافة، فأصبحنا الآن بنقول للمواطن انت عايز ايه وبنعمله، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية علي اهتمامها بالصعيد وقري الريف المصري.