ياسمين صبري: الأخلاق هي أهم حاجة.. والتعلق سبب معاناة الإنسان

أكدت الفنانة ياسمين صبري أن أهم شيء هو الأخلاق قائلة «أنا لاحظت أهم حاجة الأخلاق في كل حاجة وفي الشغل والبيت والحياة ومع نفسك وبداية من نفسك»، مضيفة: «أنا بعرف أضحك على نفسي ولو فيه حاجة بتضحك عملتها.. أضحك على نفسي كأني من برايا».

مباخدش الأمور على صدري

أوضحت ياسمين صبري خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»: أنها تشاهد بعض مشاهدها وتضحك عليها «مباخدش الأمور على صدري وأقعد أأزم نفسي وأقعد متأزمة لا خالص، فيه مشاهد كنت أشوفها أقول يا نهار أسود وأقلب وكارثة وأكلم نفسي وعادي بس كنت أعرف فيه حاجات ودي وراها ثقة مش إنك بتكسري في مجاديفك».

سبب معاناة الإنسان

وتحدثت ياسمين صبري عن معاناة الإنسان، معتبرة أن أغلب مشاكل معاناة الإنسان تحدث بسبب التعلق: «معاناة البني آدم في الحياة بسبب تعلقه، التعلق بأي شيء سواء في الحب أو المال أو الجمال، والحل إنك تتعلم إن مفيش حاجة بتدوم وتخليك مؤمن بكده».