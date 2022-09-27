ياسمين صبري: جالي اكتئاب بسبب ملحق رياضة في تانية ثانوي وخبيت عن أهلي

أكدت الفنانة ياسمين صبري أن القرار الوحيد الذي ندمت عليه هو اتخاذها لبعض الصداقات من الفتيات، لافتة إلى أنها قررت الابتعاد عنهن من أجل سلامتها، مشيرة إلى أنها اتخذت صداقات جديدة بعدها حتى لا تكون وحيدة «أنا شخصية منغلقة ومش بتكلم عن أموري الشخصية لكن أنا مش وحيدة ومش لوحدي خالص».

جالي اكتئاب في الثانوية

وكشفت ياسمين صبري خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» أنها أصيبت بالاكتئاب بعدما حصلت على «ملحق» في الثانوية العامة «جالي اكتئاب لما جبت ملحق في الثانوية العامة وكنت واخدة على الملاحق لكن عشان الثانوية العامة وجبت ملحق في الحساب ودي أكتر فترة تعبت فيها نفسيا رغم إني باردة جدًا وهادية أعصابي هادية».

ولفتت ياسمين صبري إلى أنها لم تخبر أهلها برسوبها في مادة الرياضيات في امتحان الثانوية العامة «خبيت على أهلي وقولت لهم نجحت وكنت باخد فلوس من السباحة وكنت بدفعها تمن الدروس لحد ما نجحت وكنت في تانية وطلعت تالتة».