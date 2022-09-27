محمد العريان: «المركزي الأمريكي» ارتكب خطأين.. والمستثمرون يدفعون الثمن

قال الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان، إن المستثمرين يدفعون ثمن أخطاء سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي».

ويوم الأربعاء الماضي، رفع مجلس«الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي، أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي لمواجهة ارتفاع الأسعار في أسواق البلاد.

العريان: «المركزي» الأمريكي أخطأ في وصف التضخم بالمؤقت

وأوضح كبير مستشاري «أليانز»، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأمريكية، أن «المركزي»، ارتكب خطأين الأول: تقييم «الاحتياطي الفدرالي» للتضخم ووصفه بأنه مؤقت طوال معظم فترات العام الماضي.

وأشار العريان، إلى أن الخطأ الثاني، الذي ارتكبه «المركزي» الأمريكي فهو تدافع «الاحتياطي الفيدرالي»، في الوقت الحالي للحاق بالركب عبر رفع الفائدة بشدة، ورأى الخبير الاقتصادي العالمي، أنه من غير المرجح أن ينحرف «الاحتياطي» عن المسار الحالي للسياسة النقدية.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي، جيروم باول، إن على بلاده ترك التضخم وراءها، معربا عن تمنياته لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بالأمر، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

العريان: الجانب الإيجابي يتمثل في المساعدة في التخلص من التشوهات في أسواق المال

وتابع العريان قائلا، إن المشكلة هي أن البديل ليس شيئا يروق لهم، لذلك يتعين الانتقال عبر هذا الخطأ التاريخي لسياسة «الاحتياطي الفيدرالي»، مشيرا إلى أن الجانب الإيجابي الذي صنعه «مجلس الاحتياطي الفدرالي» تمثل في المساعدة في التخلص من التشوهات في الأسواق المالية التي كانت أيضاً نتاج سياسات «المركزي» في الاتجاه الآخر.

وفي وقت سابق، أشار العريان إلى أن الاستثمار في أسواق الأسهم له قيمة في بعض الأسماء الفردية الجذابة للغاية، مضيفا: لا يمكن تجنب العوامل الكلية المؤثرة في الأسواق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.