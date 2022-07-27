الدولار الأمريكي يتراجع قبل ساعات من قرار «الفيدرالي الاحتياطي»

تراجع مؤشر الدولار إلى حوالي 107 نقاط، اليوم الأربعاء بعد أن قفز بنسبة 0.7% في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم.

رفع أسعار الفائدة اليوم

من المتوقع على نطاق واسع أنَّ يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، مقابل التكهنات السابقة بزيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس، ويسعى الاحتياطي الفيدرالي، معالجة المخاوف المتضاربة من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

ارتفاع الدولار الأمريكي مرة أخرى

وتترقب الأسواق كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد الاجتماع مساء اليوم، بحثًا عن أدلة على المسار المحتمل للسياسة النقدية الأمريكية، وقد تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مرة أخرى.

تراجع ثقة المستهلك الأمريكي

وتراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل حاد في يوليو، مما يسلط الضوء على المخاوف من تباطؤ النمو في حين أن التقديرات المسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني المقرر يوم غدٍ الخميس ستمنح المستثمرين مزيدًا من التبصر في حالة أكبر اقتصاد في العالم.

توقعات بارتفاع الدولار

على صعيد تاريخي، وصل الدولار الأمريكي أمام سلة العملات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول العملة الأمريكية عند 107.82 بنهاية هذا الربع (يوليو – أغسطس 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics»، بالنظر إلى المستقبل، وسط تكهنات أن يتمّ التداول عند 111.15 نقطة في غضون 12 شهرًا.

يقيس مؤشر الدولار الأمريكي «DXY» العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والفرنك السويسري، ويحظى اليورو بأكبر عنصر في المؤشر، ويشكل 57.6% من السلة، يليه الين الياباني 13.6%، والجنيه الإسترليني 11.9%، والدولار الكندي 9.1%، والكرونة السويدية 4.2%، والفرنك السويسري 3.6%.