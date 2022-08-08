الشيوخ الأمريكي يوافق على مبادرات لخفض التضخم: عبر إنفاق 430 مليار دولار

شهدت الولايات المتحدة الامريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، على حزمة مبادرات لخفض التضخم فيما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن لا مكان لهذه الهجمات البغيضة في بلاده، على خلفية مقتل 4 رجال مسلمين في «ألبوكيرك» بولاية نيو مكسيكو.

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة من المبادرات تهدف إلى خفض التضخم، عبر إنفاق 430 مليار دولار توفرها سلطات البلاد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيوقع الوثيقة إذا وافق عليها «الكونجرس»، فيما قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إنه من المتوقع أن يقطع مجلس «النواب»، العطلة الصيفية للتصويت على حزمة المبادرات.

وأمس الأحد، أقر مجلس الشيوخ، خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة، التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار، بعد 18 شهرا من المفاوضات الشاقة، وتم إقرارها بأصوات الديمقراطيين فقط

مجلس الشيوخ الأمريكي يمنح البيت الأبيض انتصارا مرحليا

ومنح المجلس، البيت الأبيض، انتصارا مرحليا هاما قبل أقل من 100 يوم من موعد انتخابات حاسمة، فيما ستحال الخطة على مجلس النواب للتصويت الأسبوع المقبل.

من جانبه، أشاد بايدن بإقرار «الشيوخ»، الخطة، مشيرا في بيان، إلى أن القانون يعالج التضخم عن طريق خفض العجز وخفض التكاليف للأسر العادية.

وقال بايدن، إن الديمقراطيين في المجلس وقفوا إلى جانب العائلات الأمريكية بشأن المصالح الخاصة، وصوتوا لخفض تكلفة الأدوية الموصوفة، والتأمين الصحي، وتكاليف الطاقة اليومية وتقليل العجز، مع جعل الشركات الأكثر ثراء تدفع أخيرا نصيبها العادل.

الخطة تقر استثمارات بـ 64 مليار دولار في مجال الصحة

وأقرت الخطة، استثمارات بقيمة 64 مليار دولار في مجال الصحة وتخفيض أسعار بعض الأدوية تدريجياً، والتي يمكن أن تصل إلى 10 أضعاف التكلفة في دول غنية أخرى

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى وعده بجعل الحكومة تعمل من أجل الأسر العاملة مرة أخرى، مضيفا أن هذا ما يفعله هذا القانون. وتابع بايدن قائلا، إن الأمر تطلب كثيرا من التنازلات.

كما لفت بايدن إلى أن الخطة تشكل أكبر استثمار على الإطلاق في مكافحة أزمة تغير المناخ، موضحا أن الخطة تقلل من تكاليف الطاقة للأسر الأمريكية بمئات الدولارات كل عام.

الخطة تهدف إلى تعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق

وتشكل الخطة أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول 2030، وسيحصل المواطن الأمريكي على نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية.

وتهدف الخطة إلى تعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق الشديدة التي تعصف بالغرب الأمريكي. وفي وقت سابق، شدد زعيم الديموقراطيين في «الشيوخ»، تشاك شومر، على أن الطريق كانت طويلة وصعبة ومتعرجة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان السناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز، اقترح في وقت سابق، عدة تعديلات تهدف لتعزيز الشق الاجتماعي من الخطة، وقال إن ملايين المتقاعدين سيستمرون بالمعاناة من أسنانهم ولن يتلقوا أطقم الأسنان أو المعينات السمعية أو النظارات، كما أكد السناتور الأمريكي، أن الخطة لا تفعل شيئًا لحل المشكلة.

بايدن: نقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة

وفي سياق آخر، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن حزنه وغضبه من مقتل مروع لـ 4 رجال مسلمين في «ألبوكيرك » بولاية «نيومكسيكو» الواقعة في جنوب غربي البلاد، مضيفا في تغريدة، إن الإدارة برئاسته، تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة.

العثور على جثة شخص مسلم في العشرينات من عمره

وأشارت شرطة «ألبوكيرك»، إلى العثور على جثة شخص في العشرينات من عمره، مسلم، أصله من جنوبي آسيا، موضحة في بيان، أن المحققون يعتقدون أن الجريمة قد تكون مرتبطة بـ3 عمليات قتل مؤخرا لرجال مسلمين من جنوبي آسيا أيضا.

«إف بي آي» ياسعد في التحقيق

وأضافت الشرطة الأمريكية، أن المحققين يدققون في ما إذا كانت الجرائم مرتبطة بمقتل أفغاني في 7 نوفمبر 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في «ألبوكيرك»، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي»، يساعد في التحقيق

وارتفعت أصوات لإدانة الجرائم التي يحتمل أن تكون بدوافع عنصرية. وتحقق الشرطة بولاية «نيومكسيكو» في علاقة محتملة بين مقتل 3 مسلمين، العام الجاري، ومقتل رجل مسلم آخر في 2021

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن لا مكان لهذه الهجمات البغيضة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما قالت حاكمة الولاية، ميشيل جريشام، على «تويتر»، مساء أمس السبت، إن القتل الذي استهدف المسلمين المقيمين في «ألبوكيرك» يثير غضبا شديدا وغير مقبول، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.