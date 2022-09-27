ياسمين صبري: معظم أكلي سمك عشان خفيف.. وبخاف من الضلمة وأفلام الرعب

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن بعض عاداتها الشخصية مشيرة إلى أن أغلب أكلها هو أسماك السلمون، «معظم أكلي سمك عشان خفيف»، لافتة إلى أنها لا تأكل الخبز أبدًا أو أي شيء فيه كربوهيدرات.

وكشفت ياسمين صبري خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» أنها تقرأ دائمًا قانون الجذب وتتدرب عليه من أجل جذب ما تريده إليها، مستخدمة إيمانها بنفسها، «عندي راحة نفسية ومش واخدة حاجة على صدري وقلبي ومقطعة شراييني» معتبرة أن الدنيا «زي البوفيه».

وأكدت ياسمين صبري أنها تخاف من الظلام: «بخاف من الضلمة ومبحبهاش خالص لأن بحس إنها مجهولة وإن أنا مش عارفة فيه إيه وأنا مش شايفة والمفروض مفيش حاجة».

لا تشاهد أفلام الرعب

وأشارت إلى أنها لا تشاهد أفلام الرعب مطلقًا: «مبتفرجش على أفلام رعب جدا وآخر فيلم رعب وأنا طفلة» وأنها لا تشاهد الحوادث والفيديوهات المأساوية «أول ما أشوف الحاجات دي بقلب على طول»، مضيفة «مشوفش حوادث ولا فيديوهات مأساوية».