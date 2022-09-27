ياسمين صبري: لغاية دلوقتي بسأل نفسي عن رسالتي في الحياة وما قدمته للعالم

أكدت الفنانة ياسمين صبري أن طموحاتها تتغير كل فترة وأحلامها تتغير أيضًا: «كل فترة طموحاتي بتتغير وأحلامي بتتغير»، مضيفة «كل لما الواحد بينضج أحلامه بتنضج معاه ولا حاجة خالص بتتطوري والحاجة اللي بتتمنيها لنفسك دلوقتي غير من 5 سنين».

تحاول تطبيق ما تعلمته

أوضحت ياسمين صبري خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنها تنصح نفسها قائلة «خليكي من الناس الأذكياء»، مؤكدة أنها تعمل على أن تطبق ما تعلمته «مش بس بلم معلومات لكن أطبق اللي اتعلمته كنت بتعلم كتير قوي بس مبطبقش أقول إزاي أطبق اللي اتعلمته وإزاي يناسبني ولا لا نفسي الفترة اللي جاية أكون أحسن».

تسأل نفسها عن رسالتها في الحياة

وأشارت ياسمين صبري إلى أنها تسأل نفسها دائمًا عن رسالتها في الحياة: «ساعات أسأل نفسي إيه رسالتي في الحياة وإيه هدفي في الحياة مش الأهداف لكن إيه رسالتي أنا لغاية النهارده بدور على الموضوع ده وبحس إنه طريق مالوش نهاية»، وأنها تسأل نفسها دائمًا عما قدمته للعالم.