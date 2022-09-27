تايوان تعلن رصد 12 طائرة مقاتلة صينية و4 سفن حربية قرب سواحلها

أعلنت السلطات في «جزيرة تايوان»، رصد 12 طائرة مقاتلة صينية و4 سفن حربية قرب سواحلها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أبلغ في وقت سابق خلال محادثات بمع نظيره الصيني، «وانج يي»، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن الحفاظ على السلام والاستقرار في «تايوان» أمر بالغ الأهمية، وفقاً لسياسة «صين واحدة».

بلينكن: «واشنطن» تلتزم بسياسة «صين واحدة» منذ زمن طويل

وأشار بلينكن، إلى أن «واشنطن» تلتزم هذه السياسة منذ زمن طويل ولم تتغير. وكان مسؤول من الإدارة الأمريكية، قال على متن طائرة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن المسؤولة الأمريكية، ستناقش مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا شراكة البلدين في قضايا تايوان الأمنية.

وقال المسؤول الأمريكي، للصحفيين، إن «واشنطن »ترحب بزيادة القوة العسكرية لليابان ودورها الأمني، وفاق لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.