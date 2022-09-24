وزير الخارجية الصيني: أمريكا ترسل إشارات خاطئة وخطيرة جدا إلى تايوان

قال وزير الخارجية الصيني، «وانج يي»، إن واشنطن تحاول تقويض سيادة بلاده، مضيفا، في لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ترسل إشارات خاطئة وخطيرة جدًا إلى تايوان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت في بيان، أن «يي»، قال لنظيره الأمريكي، في نيويورك، إن «واشنطن» تحاول تقويض سيادة الصين ووحدة أراضيها فيما يتعلق بتايوان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وزير الخارجية الأمريكي: السلام في جزيرة تايوان أمر أساسي

وأوضح «يي»، أن «تايوان» مسألة داخلية وليس لـ«واشنطن» الحق في التدخل بأي طريقة لحلها، مضيفا أنه كلما ازدادت أنشطة استقلال تايوان كلما قل احتمال التوصل إلى تسوية سلمية.

وقال بلينكن، عقب الاجتماع، إن السلام في «جزيرة تايوان»، أمر أساسي ومهم للغاية، وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، لـ«يي»، أن الولايات المتحدة الأمريكية، منفتحة على التعاون مع بكين في القضايا العالمية.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، قال للصحفيين، إن تايوان كانت المحور الذي دارت حوله المحادثات المباشرة والصادقة على مدى ساعة ونصف بين الوزيران.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني، «وانج يي»، في كلمة بمقر «جمعية آسيا» في «نيويورك»، إن «واشنطن» تستفز «بكين» بشكل متكرر بشأن قضايا متعلقة بمصالح الصين الجوهرية وحقوقها.

وزير الخارجية الصيني: «بكين» لن تصبح نسخة من «واشنطن»

وأشار«يي»، إلى أن انعكاسات العلاقات بين البلدين تجاوزت كثيرا المستوى الثنائي ليصل تأثيرها إلى العالم، وأضاف وزير الخارجية، أن «بكين» لن تصبح نسخة من «واشنطن» ولن تستطيع الولايات المتحدة تغيير الصين.

وفي سياق آخر، أشارت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إلى اكتمال بناء الهيكل الرئيسي لأكبر محطة قيد الإنشاء لتخزين الغاز الطبيعي المسال في مدينة «يانتشنج» بمقاطعة «جيانجسو» الواقعة شرقي البلاد، بعد تغطية آخر خزان في المحطة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وبلغ سعة تخزين المحطة 2.5 مليون متر مكعب في 6 خزانات تبلغ سعة كل منها 270 ألف متر مكعب، فيما سعة الخزانات الأربعة المتبقية 220 ألف متر مكعب، فيما ستكون قاعدة التخزين المقرر تشغيلها بالكامل في العام المقبل 2023، قادرة على التعامل مع حوالي 6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، أي ما يعادل حوالي 8.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي،