«التعليم»: تدشين صفحة متخصصة للرد على الشائعات المتعلقة بالوزارة

أكد الكاتب الصحفي شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك البعض ممن يطلقون الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ويصدقونها، مشيرًا إلى أن ذلك أكبر تحدٍ تواجهه وزارة التربية والتعليم، منذ بداية استراتيجية تطوير التعليم، لافتًا إلى أن الاستراتيجية التي تستهدف القضاء على العادات والمواريث الخاصة بالطرق القديمة والأساليب القديمة في التعليم.

وناشد زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أولياء الأمور والصحفيين والإعلاميين عدم الانسياق خلف الشائعات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب شادي زلطة بعدم الانسياق خلف الشائعات والرجوع للتصريحات الرسمية وما يصدر عن الوزير والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وموقع الوزارة والمكتب الإعلامي.

البعض يطلق الشائعات ثم يصدقها

وأشار إلى أنهم بصدد تدشين صفحة متخصصة للرد على الشائعات المتعلقة بعمل الوزارة وتفاصيل العام الدراسي والمدارس والفصول والمناهج والمعلمين وأي شيء يخص الوزارة، مشددًا على أنه سيتم ضبط الآلة الإعلامية بشكل دقيق لدحض الشائعات لافتًا إلى أن البعض يطلق الشائعات ثم يصدقها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن هناك مجموعات مغلقة يتم إطلاق الشائعات من خلالها بدون دليل في الوقت الذي يمكن أن تصدر الوزارة بيانا قبلها لتأكيد أن هذه المعلومات مجرد شائعات، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على حل هذه المشكلة والرد الفوري على الشائعات حتى لا يتم تصديق الموضوع على نطاق أوسع وكأنه مسلَّم به.