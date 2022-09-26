وزير التعليم يوجه بوضع حقيبة تدريبية بفنيات تصميم امتحانات الثانوية

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، الذي عقد اليوم بديوان عام الوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات.

وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بمجلس إدارة المركز القومي للامتحانات، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه المركز في الفترة الماضية، ما جعله أحد أفضل المراكز بالمنطقة.

كوادر مدربة على أيدي خبراء دوليين

وقال شادي زلطة، المتحدث الإعلامي للوزارة، إن الوزير وجّه قيادات المركز بوضع حقيبة تدريبية بفنيات تصميم الامتحان في المرحلة الثانوية، لافتًا إلى أنه لدى المركز القومي للامتحانات كوادر مدربة على أيدي خبراء دوليين.

تقويم المناهج المطورة لمرحلة التعليم الأساسي

كما تناول الاجتماع مناقشة الموافقة على قيام قسم تطوير الامتحانات بإعداد أدوات تقويم المناهج المطورة لمرحلة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى النظر في اعتماد الخطة البحثية لقسم البحوث بالمركز العام البحثي 2022/2023، والنظر في نتائج تقييم خط الأساس من التقييم الوطني وكيفية الاستفادة من نتائجه في تطوير عناصر منظومة التعليم والتعلم.