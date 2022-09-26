«التعليم» تنفي حضور الطلاب 3 أيام فقط في الأسبوع بداية من العام الدراسي الجديد

كشف شادي عبد الله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة حضور الطلاب إلى المدرسة 3 أيام فقط في الأسبوع بداية من العام الدراسي الجديد 2023، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، وأن الوزارة استعدت بصورة جيدة للعام الدراسي.

الحضور طوال الأسبوع ما عدا الإجازات الرسمية

وقال عبدالله زلطة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحضور في العام الدراسي الجديد كما هو متبع، كل عام وهناك بعض المحافظات تبدأ دراسة من الأحد حتى الخميس، وأخرى تبدأ دراسة من السبت حتى الخميس، ولا يوجد أى قرار بتعديل حضور التلاميذ في المدارس، لافتًا إلى أن الدراسة تكون طوال الأسبوع ما عدا الإجازات الرسمية.

وأوضح «زلطة» أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية للوقاية من «كورونا»، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتقديم محتوى تعليمي متميز لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية للارتقاء بمستوى الطلاب.

منع الهواتف المحمولة الذكية داخل الفصول الدراسية

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت أن بداية العام الدراسي الجديد 2023، يوم السبت الأول من أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من كورونا، مشددة على ضرورة منع الهواتف المحمولة الذكية داخل الفصول الدراسية، والالتزام بالزي المدرسي الموحد خلال الدراسة، وعدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، والالتزام بتحية العلم طوال أيام العام الدراسي.