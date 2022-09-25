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تعيين شادي زلطة متحدثا رسميا باسم وزارة التربية والتعليم

كتب:

أميرة فكري
07:00 م | الأحد 25 سبتمبر 2022
الكاتب الصحفي شادي عبدالله زلطة

الكاتب الصحفي شادي عبدالله زلطة

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بتعيين الكاتب الصحفي شادي عبدالله زلطة، نائب مدير تحرير جريدة الأهرام، متحدثًا رسميًا باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الكاتب الصحفي شادي زلطة يعمل نائبًا لمدير تحرير جريدة الأهرام، ولديه خبرة تمتد على مدار 17 عامًا في المجال الصحفي والإعلامي.

وشغل منصب المستشار الإعلامي السابق لوزيرة التضامن الاجتماعي.

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