متحدث «التعليم» يكشف تفاصيل المشروعات البحثية: لها درجات منفصلة

كشف الكاتب الصحفي شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل المشروعات البحثية التي سيقوم بها الطلاب لافتًا أنه سيكون لها درجات منفصلة وليس لها علاقة بالمواد الأساسية وانها ستتم عبر مجموعات من الطلاب لا تقل المجموعة الواحدة عن 3 طلاب وسيكون مسئول عنها المعلم وسيساعد الطلاب بشكل سلس وجميل.

المشروعات البحثية لن تشكل أي عبء على الطلاب

وأكد زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هذه المشروعات البحثية لن تشكل أي عبء على الطلاب مضيفًا أنها ستنمى القدرات الابداعية لدى الطلاب وستساعد في خروج مواهب جديدة وستمكن الطالب من التعبير عما يحبه بشكل مختلف عن الدراسة والشكل التقليدي لليوم الدراسي العادي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تطبيق نظام المشروعات البحثية بشكل دقيق وسيتم متابعته من المديريات التعليمية لافتًا لوجود تنسيق متكامل بين كافة أطراف المنظومة التعليمية لمتابعة تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.