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متحدث «التعليم» عن امتحانات الثانوية العامة المقبلة: موضوع سلس جدا وبسيط

كتب:

أحمد حامد دياب
07:20 ص | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم

شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم

أكد الكاتب الصحفي شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد سيكون عاما مختلفا في كل تفاصيله، لافتًا إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف في تصريحات صحفية له تفاصيل امتحانات الثانوية العامة المقبلة.

لن تكون هناك مشكلة أو حيرة في الاختياري

وأشار زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلى أن وزير التعليم كشف تفاصيل الامتحان موضحًا أنه 15% من الامتحانات ستكون متعلقة بالأسئلة المقالية والباقي سيكون اختيارا من متعدد بشكل منطقي وسلس بدون وجود أي مشكلة أو فكرة الحيرة في الاختيارات أو يكون هناك صعوبة في الاختيارات للإجابة على السؤال.

الموضوع هيكون سلس جدًا وبسيط

وأضاف شادي زلطة «بإذن الله الموضوع هيكون سلس جدًا وبسيط» مطمئنًا أولياء الأمور، على امتحانات الثانوية العامة القادمة، مشددًا على أن الأسئلة المقالية سيتم مراجعتها بشكل دقيق وواضح بواسطة معلمين مدربين بشكل مهني على تحديد الاجابات التي ستكون خاضعة لعدة معايير منها معايير إملائية أو معايير في الكتابة أو تسلسل الأفكار ودقة الاجابة عن السؤال.

 

 

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