بدء مراسم تشييع شينزو آبي.. وكوريا الشمالية تنتقد واشنطن أمام الأمم المتحدة

شهدت المنطقة الآسيوية، عدة أحداث هامة خلال الساعات القليلة الماضية، كان من أبرزها، بدء مراسم الجنازة الوطنية لرئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، فيما اتهمت كوريا الشمالية، «واشنطن»، بخلق مواجهة في شبه الجزيرة الكورية.

بدأت مراسم جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، فيما وضع اليابانيون الزهور، منذ صباح اليوم الثلاثاء، على المذابح تكريما لرئيس وزراء البلاد السابق شينزو آبي، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.

ومن المقرر إقامة جنازة آبي الرسمية في «نيبون بودوكان» وسط العاصمة اليابانية «طوكيو»، بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وبدأ اليابانيون، في وضع الزهور على المذابح في حوالي الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

كما من المقرر مشاركة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

بدوره، غادر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «هان دوك-سو»، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى اليابان، في زيارة تستغرق يومين لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي وإجراء محادثات مع هاريس على هامش الزيارة.

وقال «مكتب سو»، إن بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الكوري، إلى العاصمة اليابانية «طوكيو»، من المقرر أن يعقد المسرول الكوري الجنوبي، اجتماعًا مع نائبة الرئيس الأمريكي، لمناقشة سبل توثيق التعاون بين الدولتين في القضايا الاقتصادية والأمنية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، صباح غدا الأربعاء اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

كوريا الجنوبية تؤكد زيارة كامالا هاريس إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين

من جانبها، أكدت سلطات كوريا الجنوبية، زيارة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين هذا الأسبوع، فيما اتهمت «بيونج يانج»، أمس الاثنين، «واشنطن»، بخلق مواجهة في شبه الجزيرة الكورية بقصد الإطاحة بالحكومة الكورةي الشمالية،مع محاولة فرض القيم الغربية بشكل غير عادل على دول ذات سيادة مثل: كوريا الشمالية.

وأوضح رئيس بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، السفير «كيم سونج»، أثناء مخاطبته للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، أن البيئة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، أصبحت الآن عالقة في حلقة مفرغة من التوترات والمواجهة بسبب العداء المتزايد من قبل «واشنطن» وقواتها الموالية لـ«بيونج يانج».

«كيم سونج»: «بيونج يانج» ليس لديها خيار سوى تبني سياسات بسبب العداء الأمريكي

وأضاف «سونج» أن الولايات المتحدة تخطط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة، قال إنها تثير مخاوف جدية وتعتبر عمل خطير للغاية يمكن أن يدفع بالوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب.

وأشار رئيس بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، إلى أن بلاده ليس لديها خيار سوى تبني مثل هذه السياسات بسبب العداء الأمريكي، في إشارة إلى اعتماد برلمان كوريا الشمالية، قانونا بشأن الاستخدام التلقائي للأسلحة النووية