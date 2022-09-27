خالد فودة ينعى أول برلمانية في تاريخ جنوب سيناء: نموذج يحتذى به

نعى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جليلة عواد السميري، ابنة قبيلة القرارشة، التي رحلت عن عمر ناهز 74 عامًا، وكانت أول برلمانية في المحافظة، وشغلت المنصب لمدة 22 سنة تقريبا.

وقال «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الراحلة نموذجًا يحتذى به للمرأة التي دافعت عن قضايا سيناء، وهي أول برلمانية في تاريخ جنوب سيناء، ولها باع طويل في مجال السياسة.

والد الراحلة مجاهد ضد الاحتلال

ويقول يحي زكريا، ابن شقيقة الراحلة، إنها من مواليد 29 أغسسطس عام 1948، ووالدها شيخ قبيلة القرارشة، وحصلت على دبلوم معهد السكرتارية، ثم عملت بالتربية والتعليم ثم بجهاز تعمير سيناء،، وترشحت للبرلمان وتقلدت عدة مناصب مثل رئيس لجنة الخطة والموازنة، ورئيس لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس الشعب، والأمين العام للمجلس القومي للمرأة بسيناء.

وأوضح أنها أول برلمانية بعد انتهاء فترة الاحتلال، ولأن مصر لا تنسى أبنائها وتضحياتهم، ونظرا لتضحيات والدها وأخوها الأكبر في الجهاد ضد الاحتلال، فتم ترشيحها لعضوية مجلس الشعب في فترة حكم الرئيس السادات منذ عام 1979، واستمرت لمدة 22 عامًا، لُقبت في الإعلام بالمرأة الحديدية.

وتابع: حرصت أيضا على مساعدة كوادر شبابية من قبيلتها على خوض معترك السياسة، مثل ابن اختها شحته حسين عضو مجلس شورى سابق، وابن عمها صلاح ربيع عواد، عضو مجلس شعب سابق.

وأشار إلى أن شغلها الشاغل كان الدفاع عن حقوق المرأة البدوية وكيفية الارتقاء بتعليمها، وتدريب النساء على حرف يدوية.

الراحلة من أسرة وطنية

من جانبه، قال الشيخ رمضان أبو عطيش من قبيلة القرارشة، إن الراحلة تنتمي لأسرة وطنية، وناضل ضد الاحتلال وكان على تواصل مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان مجاهدي سيناء يرسمون أماكن تجمعات العدو الإسرائيلي في خريطة على ظهور أبناء عواد السميري ويرتدون الملابس ويسافرون إلى القاهرة للإبلاغ عنها.