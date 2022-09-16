وفاة طلبة صالح أحد مجاهدي سيناء.. والمحافظ ينعاه: نموذج للتضحية والفداء

خيّم الحزن على محافظة جنوب سيناء بعد إعلان وفاة عبد المطلب محمد صالح، أحد أشهر مجاهدي جنوب سيناء، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 90 عامًا، بعد صراع مع المرض استمر لسنوات.

فودة: سيناء فقدت أحد أبطالها

وقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التعازي لأهالي سيناء وأسرة الفقيد، وذكر في بيان صادر عنه: «فقدت محافظة جنوب سيناء بطلاً من أبطال حروب تحرير سيناء، وهو من أكبر المجاهدين ويملك سجلاً حافلاً في محاربة الأعداء».

عوض: الراحل عمل خلف خطوط العدو

وأعرب السيد عوض، عضو مجلس النواب، عن تعازيه لأسرة المجاهد الراحل الذي كان يعمل خلف خطوط العدو، لإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية كاملة ومتكاملة للأجهزة الأمنية المصرية، ورصد تحركات العدو ونقاط القوة والضعف.

يُذكر أن الراحل طلبة شهد حرب الاستنزاف 1970، وحرب أكتوبر المجيدة 1973.

ونعى الشيخ إبراهيم سالم جبلي، رئيس اتحاد قبائل سيناء، الراحل، مؤكدًا أنه كان ضمن 174 مجاهدًا مسجلين في السجلات الرسمية للدولة، شاركوا في تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن بطولات أبناء سيناء تحتاج إلى كتب من أجل حصرها.