سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في مصر

يستعد عدد كبير من المواطنين المصريين خلال الأيام المقبلة للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء عمرة المولد النبوي الشريف، لذلك تزايدت عمليات البحث في الساعات الأخيرة عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي، مقابل الجنيه المصري نحو 5.17 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 5.20 جنيه.

أما عملية البيع والشراء مع بداية المعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، فقد سجلت في كلا من بنوك مصر والأهلي وcib، نحو 5.17 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 5.19 جنيه.

في حين بلغ سعره اليوم الثلاثاء، داخل بنك قناه السويس نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع، كما بلغ في البنك الأهلي الكويتي للبيع نحو 5.19 جنيه، والشراء بنحو 5.18 جنيه، داخل بنك المصرف المتحد بلغ 5.023 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء سجل الريال السعودي نحو 5.16 جنيه للشراء و5.19 للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل نحو 5.05 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

في المعاملات المصرفية داخل مصرف أبو ظبي الإماراتي، بلغ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5.15 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطنى الأهلي نحو 5.13 جنيه للشراء، وسعر البيع سجل 5.19 جنيه.