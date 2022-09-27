جامعة الإسكندرية الأهلية تعلن قبول 1760 طالبا في تنسيق المرحلة الثانية

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية قبول طلاب المرحلة الثانية من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية الذين تقدموا بطلباتهم للجامعة، واستوفوا شروط القبول والتنسيق، والذين تم تصعيدهم طبقا للأعداد المحددة، وبلغ عددهم 1760 طالبا.

وقالت جامعة الإسكندرية الأهلية، في بيان لها، إنه جرى قبول 1438 طالبًا في المرحلة الثانية من طلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى 322 طالبًا من الشهادات المعادلة.

مواعيد دفع مصروفات طلاب المرحلة الثانية

وأكدت جامعة الإسكندرية الأهلية ضرورة استكمال إجراءات القبول، وهي دفع كامل مصروفات الفصل الدراسي الأول بواقع 50% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج بمبنيى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بسموحة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022 وحتي الخميس 29/9/2022 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وأشارت إلى أن ترشيح الطالب يعتبر لاغيا في حالة عدم استكمال الإجراءات، ودفع المصروفات المقررة خلال هذه الفترة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية

أمال بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة الإسكندرية الأهلية، فهي كالتالي: «بطاقة الترشيح، وأصل شهادة المؤهل الدراسي، وأصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، ونموذج 2 جند للطلاب الذكور مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي، و8 صور شخصية».