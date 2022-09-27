رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن وجود ارتفاع طفيف في حالة الأمواج، حيث تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة الارتفاع، الأمر الذي يسمح بالسباحة لكن في الأماكن الآمنة مع الحذر، وذلك خلال خامس أيام فصل الخريف، داعية المصطافين لقضاء أوقات مليئة بالفرح على الشواطئ.

واوضحت مصايف الإسكندرية في تقريرها اليومي، أنه تم رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، والصفراء على شواطئ القطاع الغربي، موضحة أن درجة الحرارة بلغت 30 درجة مئوية.

شاطئ النخيل مغلق بقرار من النيابة العامة

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى أن نسب الإشغال ما زالت منخفضة، مؤكدة أن شاطئ النخيل مغلق بقرار من النيابة العامة.

وحذرت من الإجبار على دفع إكرامية، ومن الخروج من الشواطئ بملابس البحر أو ملابس غير لائقة حفاظًا على الآداب العامة.

الحفاظ على نظافة الشاطئ

وحثت المصطافين على الحفاظ على نظافة الشاطئ وإلقاء المخلفات في مكانها المتخصص، مؤكدة أن مفتشي الإدارة موجودين باستمرار على الشواطئ للرقابة، مشجعة على التواصل مع الإدارة في حالة وجود شكوى.