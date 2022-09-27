«عبدالوهاب»: 9 مليارات دولار صافي الاستثمار الأجنبي لتكرير البترول في 2021-2022

قال المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنَّ من ضمن خطة عمل الهيئة إعداد وتنفيذ استراتيجية جديدة للترويج لمصر عالميا، اعتمدت بشكل أساسي على توجيه الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية واعدة تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية وذات قيمة مضافة واستهداف دول وشركات عالمية وفقًا لمعايير محددة.

وأضاف «عبدالوهاب» في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنَّه تمّ تنفيذ بعثات لطرق أبواب عدد من الدول العربية والأوروبية بمشاركة القطاع الخاص وعقد لقاءات ثنائية مع ممثلي مجتمع الأعمال وكبرى الشركات العاملة في مصر لتشجيعها على إعادة استثمار أرباحها مرة أخرى.

إطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية

وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنَّه تمّ إطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية والتي تضم حاليًا أكثر من 1130 فرصة استثمارية و92 دراسة جدوى، مع طرح أكثر من 3 آلاف و700 فرصة استثمارية تشمل أراضي ومجتمعات صناعية كاملة المرافق والانتهاء من الطرح الإلكتروني لـ17 تجمعًا تنمويًا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بواقع 1140 فرصة.

وواصل: «جاءت النتائج العملية بجذب استثمارات جديدة من مجالات اقتصادية مهمة، مثل الصناعات الدوائية والغذائية وصناعة الكيماويات وتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها، لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج والإسهام في تعميق المكون المحلي وإحلال الواردات».

ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر 53%

وأكّد أنَّ كل ذلك كان له أثر في ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بنسبة تتجاوز 53% ليصل إلى نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2021-2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

ولفت إلى أنَّ ذلك يرجع بشكل أساسي كمحصلة لارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعات التكرير البترولية خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 9 مليارات دولار تقريبا وفقا لبيانات البنك المركزي الذي يعد أعلى مستوى لتلك الاستثمار على مدار السنوات العشرة الماضية وذلك على الرغم مما يشهده العالم من آثار سلبية ناتجة عن أزمات عالمية وإقليمية.