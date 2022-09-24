باحثة: «الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية» تدعم الاستثمار وتحمي الشركات

أكّدت الدكتورة نورهان موسى الباحثة في الملكية الفكرية بالمعهد القومي للملكية الفكرية والباحثة في الأمن السيبراني في مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهمية الملكية الفكرية وقدرتها على جذب الاستثمار في ظل قوانين تحمي المستثمر وحقوقه وأطر تشريعية واضحة وصريحة لحماية ضخ رؤس الأموال.

لدينا العديد من الأطر التي تحمي الملكية الفكرية

وقالت الباحثة، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، إنَّ مصر لديها العديد من الأطر التي تحمي الملكية الفكرية، مثل قوانين الملكية الفكرية والقوانين المتعلقة بها بشكل غير مباشر، مثل قانوني الإعلام والأمن السيبراني.

وشددت على أنَّ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية خطوة مهمة للدولة المصرية وفكرة الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، مشيرة إلى أن الشركات الناشئة والصغيرة تقوم على فكرة، وحمايتها يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، مبينة أنَّ الملكية الفكرية هي امتلاك مجموعة من الأفكار والنتاج العقلي، سواء في شكل منتج أو خدمة، والأفكار التي تتحول لشيء مادي ملموس سواء منتجات أو خدمات.

ارتباط الملكية الفكرية بالاقتصاد

وأفادت بأنّ الملكية الفكرية مرتبطة بالاقتصاد، وهي بمثابة اقتصاد إبداعي ومعرفي يدر أموال واستثمارات، لافتة إلى أنَّ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ستكون الإطار العام لمجموعة من السياسيات، وتبني الدولة المصرية لهذا الاستراتيجية بمنزلة تطور جديد، خاصة أن الملكية الفكرية مؤثر هام على الاقتصاد وأبعاده وتطوراته.