«الهجرة» تفتح باب التقديم لفرص عمل في عدة مجالات بألمانيا.. منها «البناء»

فتحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، باب التقديم أمام الباحثين عن فرص عمل في مجالات «الخبازة والفندقة والضيافة والتشييد والبناء»، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية BA، وبالتعاون مع وزارات «القوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي».

يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بـ وزارة الهجرة، لتنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل بألمانيا، في ضوء تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا» THAMM بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، ويهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد.

تفاصيل التقديم للوظائف

يبدأ اليوم التقديم للباحثين عن فرص العمل بألمانيا في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن، إضافة إلى مجال الفندقة والضيافة، يبدأ من اليوم وحتى 10 من أكتوبر 2022م، وسيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين المدرجين في القائمة المختصرة من خلال ممثلين من وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بمصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، كما سيتوفر لهؤلاء المرشحين المختارين ندوة تعريفية مفصلة أونلاين، عن البرنامج ومزاياه وعملية التوظيف في ألمانيا قبل المقابلات، وسيظل المرشحون المختارون بحاجة إلى إجراء مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا.

المستندات المطلوبة للتقديم

• صورة من صفحة جواز السفر أو البطاقة القومية السارية.

• صورة من شهادة المدرسة الثانوية.

• سيرة ذاتية كاملة وفقا للنموذج المرفق باللغة الإنجليزية في صيغة WORD، يرجى تحميل نموذج السيرة الذاتية المرفق وتعبئته، ثم إرساله عبر البريد الإلكتروني مع الاستمارة والمستندات المطلوبة.

• للذكور: دليل على الإعفاء أو استكمال الخدمة العسكرية.

وتُعقد مقابلات شخصية مع المرشحين المدرجين في القائمة المختصرة، من خلال ممثلين من وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج (MoSEEEA)، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، ويتوفر لهؤلاء المرشحين المختارين، ندوة تعريفية مفصلة أونلاين عن البرنامج ومزاياه وعملية التوظيف في ألمانيا قبل المقابلات، ويظل المرشحون المختارون بحاجة إلى إجراء مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا.

إرشادات عملية التقديم

• يتم إرسال النسخة الإلكترونية من الاستمارة والمستندات المطلوبة إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج (MoSEEEA) على البريد الإلكتروني التالي: THAMM@emigration.gov.eg

• لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد (برجاء ملء الاستمارة إلكترونيا).

• لن يتم النظر في الطلبات المرسلة دون السيرة الذاتية.

• برجاء إرسال الاستمارة بعد ملئها باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في صيغةword.

• يتم إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في رسالة إلكترونية واحدة.

سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير.

لتحميل استمارة التقديم، عبر الرابط: https://bit.ly/3UE54KZلتحميل ملف السيرة الذاتية وكامل التفاصيل، عبر الرابط: https://bit.ly/3BK1NkB.