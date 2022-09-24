وزير الإعلام اللبناني: الرئيس السيسي أب لأكبر بلد عربي.. وأبدى تعاطفه مع بلدنا

أكد زياد المكاري، وزير الإعلام اللبناني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أب لأكبر بلد عربي، مشددًا على أهمية أن يكون بلده منفتحا على مصر.

الفساد سر الأزمات في لبنان

وأضاف المكاري، في حوار ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى كل تعاطفه مع لبنان وأخبره أن الوضع في لبنان ممكن حله إذا كان هناك إرادة لحل الأزمة في البلد، مؤكدا أن لبنان لا يمكن أن يغادر محيطه العربي، مشيرًا إلى أن ما حدث في لبنان من أزمات اقتصادية خلال الفترة الماضية سببه الفساد، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي في لبنان يبدأ بإقرار الموازنة العامة للدولة، قائلا: «لا بد أن يكون لبنان أولا عند جميع الأطراف والقوى المتواجدة على الساحة».

وأكد وزير الإعلام اللبناني، خسارتهم مليارات الدولارات سنويا بسبب تواجد اللاجئين السوريين حيث يوجد أكثر من مليون ونصف نازح سوري في لبنان، قائلا: «بنخسر كل سنة مليارات الدولارات بسبب أزمة النازحين، والمجتمع الدولي لا يهتم».

المكاري: دول الغرب تشعر بالراحة من تواجد اللاجئين السوريين في لبنان

وأوضح، أن دول الغرب تشعر بالراحة من تواجد اللاجئين السوريين في لبنان، وأزمة اللاجئين السوريين في لبنان شائكة وتحتاج إلى حل فوري، مؤكدا أنه لا يمكن إعادة بناء سوريا الفترة المقبلة إلا من خلال أبنائها.

واستكمل: «ميشال عون لا يتحمل كل المشاكل في لبنان ويتحمل منها جزءا كبيرا ولكن ليس كل المشاكل، وحسن نصر الله شخصية جدلية في العالم العربي وهناك جزء كبير من العرب ولبنان يحب حسن نصر الله»، متمنيا أن يكون سليمان فرنجية رئيس الجمهورية القادم في لبنان.