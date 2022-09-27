رئيس مجموعة «CFC» للأعلاف: سنجذب استثمارات قدرها 400 مليون دولار

قال الدكتور أحمد خليفة رئيس مجموعة CFC للأعلاف والكيماويات، إنّ الشركة لديها 4 مشروعات في دول عربية، وهي الإمارات والسعودية الجزائر ومصر، مشيرا إلى أن الشركة في مصر تستخدم مكملات الأعلاف الصادرة من المادة HCL، للمرة الأولى في العالم، لتصدر أول مكملات أعلافٍ في العالم بتكنولوجيا ألمانية - بلجيكية.

استثمارات بـ400 مليون دولار

وأضاف خليفة، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعددٍ من المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنّ الشركة اختارت الاستثمار في مصر بـ400 مليون دولار في هذا التوقيت لعبقرية المكان، إذ إنّ المشروع سيتم تدشينه في المنطقة الحرة بقنا، على بعد 180 كم من مناجم الفوسفات بأسوان، مشيرا إلى أنّ ذلك سيجعلهم يحصلون على مليون طن فوسفات بتكلفة قليلة، كما أنه يبعد عن ميناء سفاجا بنحو 190 كم للحصول على مستلزمات الإنتاج، البوتاس من الأردن والكبريت من السعودية، والمنتج التام يمكننا تصديره لجميع بلدان العالم.

وأكد أنّ المشروع سيؤدي إلى زيادة حجم الطلب في السوق المحلية المصرية على مكملات الأعلاف بعد الاستثمارات الكبيرة في مجال المزارع السمكية والداجنة والحيوانية، مشيرًا إلى أنّ وجود المصنع في نجع حمادي مميز لأنها مدينة صناعية بامتياز فيها مصادر الخدمات الصناعية المعاونة، وأيدٍ عاملة رخيصة ومدربة ومناطق لسكن العاملين.

وتابع بأنّ مصر تستهلك 100 ألف طن من مكملات الأعلاف معظمها يُستورد من الخارج، مضيفًا أنّهم سيستغنون عن حجم الواردات الذي يمثل عبئا على الخزانة العامة، كما يمكننا إضافة حصيلة دولارية لا تقل عن 300 مليون دولار سنويا طعوائد تصدير.

توفير 2600 فرصة عمل بالصعيد

وأشار إلى أنّ المشروع سيرسي قواعد التنمية الاستثمارية، عبر خلق فرص عمل بتوفير 2600 وظيفة جديدة في صعيد مصر، كما سيتم إقامة 2 مدرسة فنية صناعية في قنا والمنوفية، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية حتى يتعلموا علوم تطبيقية تخص الصناعات الثقيلة.

وأوضح أنّ هذا المشروع لا ينتج عنه مخلفات: «كل مرحلة إنتاجية سيكون المخلف الذي يصدر منها مدخل لعملية إنتاجية جديدة، كما أن المشروع صناعة خضراء بامتياز، فمن خلال الغلايات سيتم استخدام البخار في إنتاج 21 ميجا وات من الكهرباء، والمجمع الصناعي سيستخدم 14، ونضيف 7 ميجا وات على الشبكة القومية».

ونوّه بأن المصنع سيصدر لـ77 دولة في العالم، وسيتم افتتاحه رسميا في الربع الأول من عام 2025.