«تعليم الإسكندرية» تلفت نظر مدير مدرسة عنَّف طالبا بسبب شعره

عنّف مدير مدرسة عبدالله النديم الإعدادية في الإسكندرية، أحد طلاب المدرسة بسبب إطالة شعره، حيث تهكم عليه ووصفه بلفظ مشين وأخرجه أمام الطلاب في أول طابور ضمن مبادرة «اعرف مدرستك»، التي انطلقت في الإسكندرية قبل أسبوع من بدء الدراسة الفعلي.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشرته المدرسة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن استقبال طلاب الصف الثاني الإعدادي ضمن مبادرة «اعرف مدرستك» مع بداية العام الدراسي الجديد، الذي كان من ضمنهم هذا الطالب الذي تم تعنيفه أمام زملائه، ما سبب له الضيق.

تعليم الإسكندرية: لفت نظر المدير لعدم التكرار

من جانبه، قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن ما بدر من مدير المدرسة أمر مرفوض، وسيتم لفت نظره بعدم تكرار مثل هذا الأمر، فلا يمكن إحراج أي طالب أمام زملائه أو إهانته، لافتًا إلى أن المبادرة هدفها تشجيع الطلاب على الدراسة وتعريفهم بالمدرسة وليس تعنيفهم.

تعليم الإسكندرية: المدرسة معنية بالنظافة الشخصية لكل طالب

وأضاف أبوزيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدرسة معنية بكل تأكيد بالنظافة الشخصية لكل طالب نتيجة الالتزام المدرسي، لافتًا إلى أنه لا يطلب قص الشعر من الطفل طالما كان شعره مهندمًا وجيدًا.

وأوضح أن التأكيد على نظافة الشعر والملابس والشكل هو دور تربوي تقوم به المدارس بجانب الدور التعليمي، فيجب على كل طالب أن يكون شكله وهندامه نظيف، وذلك تجنبًا للأمراض وخلق جيل يحافظ على مظهره وشكله العام.