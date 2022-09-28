حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 28-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل عنيد في تعاملاته فهو يحب أن ينفذ رأيه مهما كانت الأمور من حوله، وعلى الرغم من ذلك يتسم مولود الحمل بالحنان المطلق فهو شهم ومخلص في مختلف أمور حياته، ولديه قلب رقيق يجعله متسامحًا للغاية، لدرجة أنه ربما يسامح أعدائه في أوقات كثيرة.

مواصفات برج الحمل

ويعاني مولود برج الحمل من الانطوائية في أوقات كثيرة كما أنه عنيد بدرجة كبيرة ولا يستطيع الاستماع لآراء الآخرين فأهم شيء لديه هو تحقيق رأيه مهما كانت الظروف من حوله، كما أنه يتظاهر بالقوة المطرفة والقدرة على تحكمه بمشاعره رغم أنه هش جدًا من الداخل.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الحمل كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وربما تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم بشكل كبير، ومتوقع أن يكون اليوم مناسب لتحقيق مكاسب مختلفة في حياتك المهنية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك أن تقترب ممن تحب، ومتوقع أن تكتشف اليوم أمورًا كثيرة لم تتوقعها، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.