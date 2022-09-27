حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 27-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يحافظ مواليد برج العقرب على الدقة والإتقان في كل شيء يقومون به، ويميلون إلى تقلد الوظائف المليئة بالتنافس والابتكار والتي تدفعهم للتقدّم، وهم بعملهم وإخلاصهم واجتهادهم يصلون إلى أعلى المناصب ورغم ذلك فهم متواضعون حدا ولا يتفاخرون أبدا بأنفسهم ويتحدثون عن إنجازاتهم بطريقة تزعج من حولهم وتوصل إليهم صورة ليس جيدة عن الشخص المتحدث وتباهييه بنفسه، وهم بطبيعتهم وينجحون في ذلك، وهم أشخاص شجعان لا يخافون من التحدّث إلى مدرائهم في العمل ويقدمون الحلو ويعرضون المشاكل ويضعون حلول لها، كما يعرفون قيمة المال ولا يبذرونه وينفقون دون فائدة.

وتقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تستمع للنصائح التي تتلقاها ممن حولك وأن تدرسها جيدا ولا تتحدث عن أخبار حياتك العائلية، ولا تتسرع في اتخاذ القرارات التي تتعلق بحياتك الشخصية، وفق خبيرة الأبراج والفلك.

حظك اليوم برج القرب على الصعيد المهني

يسير حظك اليوم وفق عبير فؤاد، إلى تواجد القمر في منزلك الثاني عشر اليوم وهو ما يجعل اليوم غير مناسب للظهور والوقوف في وجه الأضواء، ومن الأفضل أن تلتزم السرية والكتمان وعدم الإعلان عن أفكارك.