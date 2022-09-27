حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 27-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء يتميز بالجسد القوي فهو قادر على تحمل الإرهاق بدرجة كبيرة حيث أن الضغوط في العمل لا تمثل له شيء فهو يستطيع أن يتكيف معها لكي يصل لأعلى درجات النجاح مهما كانت الصعاب التي تواجهه.

مواصفات برج العذراء

ويتسم مولود برج العذراء أنه لايستسلم للأوهام فهو واقعي بدرجة كبيرة كما أنه كتوم ويخفي مشاعره عن الآخرين أغلب الوقت، كما أنه يتسم بذاكرته القوية التي تجعله جاد في عمله ولا ينسى الأشياء الهامة في حياته.

وجاء حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج العذراء وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، كما يلي:

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تنظم نفقاتك في كل خطوة تقوم بها وأن تكون حذرا ودقيقا لتحقق فائدة كبيرة في حياتك المهنية وتصل لأعلى مستويات النجاح وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج العذراء.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك وقتا مناسبا للانطلاق مع الأحباب، حيث أن الوقت هو الأفضل لحل الخلافات مع الأحباب وتحقيق السعادة معهم وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العذراء.