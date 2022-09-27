بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في انقلاب «ميكروباص» بأسيوط

شهد الطريق الصحراوي الشرقي «أسيوط - البحر الأحمر» دائرة مركز الفتح بأسيوط، وقوع حادث انقلاب ميكروباص، مما تسبب في إصابة 12 شخصًا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمّ رفع آثار الحادث وجار العرض على النيابة.

بلاغ بوقوع حادث بالطريق الصحرواي الشرقي

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز الفتح.

أسماء المصابين

وانتقلت الأجهزة الأامنية وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، ونتج عن الحادث إصابة كل من: «أحمد.ذ.س - 62 عامًا، وعبدالرحمن.ح.ب - 18 عامًا، وأشرف.ح.ع - 39 عامًا، وحسين.م.ذ - 32 عامًا، وعبدالرحمن.م.ذ - 39 عامًا، ومصطفى.ع.أ - 56 عامًا، ومحمود.س.ع - 41 عامًا، ومحمود.ح.م - 22 عامًا، ومحمد.م.ع - 30 عامًا، وعرفة.إ.أ - 29 عامًا، ومحمد.م.ع - 13 عامًا»، وتمّ نقلهم إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.