«الأعلى للثقافة» يعلن شروط جوائز الدولة 2023.. التقديم أول أكتوبر

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل جوائز الدولة، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2023، التي تشمل جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية و«النيل» للمصريين، وكذلك للمبدعين العرب، كالتالي:

جائزة النيل 2023

- قيمة كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين وكذلك جائزة النيل للمبدعين العرب 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

- جوائز النيل للمبدعين المصريين ثلاث (الفنون، الآداب، العلوم الاجتماعية).

جائزة الدولة التقديرية 2023

- قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية ولا يمكن تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة

- عدد جوائز الدولة التقديرية 10 جوائز «3 للفنون، 3 آداب، 4 علوم اجتماعية»

- تتولى الترشيح لهذه الجوائز الهيئات العلمية بقرار من المجلس الأعلى للثقافة والتى تعمل بصفة أصلية في ممارسة البحث والإنتاج في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية على ألا تكون الجامعات الخاصة من بين تلك الجهات

- تقوم هذه الهيئات بإرسال أسماء مرشحيها لنيل جائزة النيل للمبدعين المصريين والنيل للمبدعين العرب وجائزة الدولة التقديرية.

شروط الترشح لجائزة التفوق:

- أن يكون المتقدم من مواطنى جمهورية مصر العربية

- أن يكون المرشح على قيد الحياة وقت ترشيحه لنيل الجائزة

- أن يكون قد مارس البحث العلمي أو تطبيقاته أو الانتاج الفكري أو الإبداع في مجالات الفنون والآداب مدة 15 سنة على الأقل وذلك عند الإعلان عن الجائزة في أول أكتوبر 2022

- ألا يكون قد سبق حصول المرشح أو المتقدم على إحدى الجوائز التشجيعية من المجلس ال‘لى للثقافة ما لم يكن قد مضى على منحه إياها 5 سنوات على الأقل، وأن يكون بعد هذه الفترة قد أنتج إنتاجا تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

- تتولى الترشيح لهذه الجوائز الهيئات العلمية المحددة بقرار المجلس الأعلى للثقافة مع إيضاح تاريخ انعقاد المجلس ورقم الجلسة التي تم خلالها الموافقة على الترشيح.

- ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على الهيئة المرشحة أو رؤساء مجالس إدارتها أو أي من الوزراء وقت توليهم المسؤولية.

الاوراق المطلوبة للترشح لجوائز الدولة 2023

ترسل الترشيحات مرفقة بالاوراق التالية بالاضافة إلى تحميلها على اسطوانة مدمجة

- السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد على 10 صفحات بصيغة word ويكتفي بتقديم السيرة الذاتية للمرشح ولا يتم تقديم أعماله

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صورة شخصية حديثة

- خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمرشح

- موافقة كتابية من المرشح على قبوله الترشيح وتعتبر الموافقة جزءا من الاوراق التى لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.

- مبررات ترشيح الجهة او الهيئة (تفصيل أسباب الترشيح فيما لا يزيد عن صفحة واحدة) وتعتبر هذه المبررات جزءا من الأوراق التي لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.

موعد التقدم لجوائز الدولة:

- على أن تصل الترشيحات لجوائز الدولة للعام 2023، على عنوان المجلس الأعلى للثقافة، (1 شارع الجبلاية - ساحة دار الأوبرا - القاهرة) في الفترة من 1 أكتوبر المقبل إلى 31 ديسمبر 2022.