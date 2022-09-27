8 معلومات عن مشروع سينما الشعب بعد بروتوكول «الثقافة» والشركة المتحدة

يعد مشروع «سينما الشعب» الذي تنفّذ وزارة الثقافة من أجل لنشر التنوير والثقافة السينمائية من خلال مواد إبداعية جادة وهادفة، وفي اتجاه توسيع نطاق عمل المشروع، وقعت وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس بروتوكول تعاون حول إدارة وتشغيل المشروع سينما الشعب من حيث المحتوى، وذلك في حضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، والشركة المتحدة.

وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن «سينما الشعب»:

1- أطلقت وزارة الثقافة المرحلة الأولى من مشروع «سينما الشعب» في مايو 2022.

مشروع «سينما الشعب»

2- شملت المرحلة الأولى تشغيل 5 دور عرض سينمائي في 4 محافظات، كالتالي: قصر «ثقافة قنا، ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية».

3- أول فيلم عُرض في المرحلة الأولى «واحد تاني» بطولة النجم أحمد حلمي، وسيناريو هيثم دبور وإخراج محمد شاكر، تزامنا مع عرضه التجاري في دور العرض السينمائي.

4- يحمل المشروع شعار «سينما النهارده بأسعار زمان»، وبأسعار رمزية للتذاكر يبدأ من 20 جنيها، و40 جنيها كحد أقصى.

5- انطلقت المرحلة الثانية من المشروع في 30 يونيو 2022، وضمت 5 مواقع هي قصور قصر «السينما بالقاهرة، دمنهور و23 يوليو في المحلة، وشرم الشيخ، وأسيوط» ووصل عدد مواقع المشروع إلى 9 دور عرض بقصور الثقافة.

7- عرض فيلم «كيرة والجن» من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري تأليف أحمد مراد ومن أخراج مروان حامد، في المرحلة الثانية وتزامنا مع العرض التجاري أيضا.

8- وصل المشروع إلى 14 دار عرض تابعة لـ11 محافظة، بينها الإسكندرية والقاهرة والجيزة وأسيوط وقنا والمنوفية وجنوب سيناء وكفر الشيخ، ووصلت السينما لأول مرة إلى القرى من خلال عرض الأفلام في سينما قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر في قرية بني مر بأسيوط.

9- من بين الأفلام التي عُرضت في المشروع «بحبك، عمهم، تسليم أهالي».