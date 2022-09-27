مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في انقلاب «ميكروباص» بمطروح

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» على طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي، عند علامة الكيلو 82، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الاسعافات الأولية، ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبلت، مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الثلاثاء، مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية في العلمين، وننشر في السطور التالية بياناتهم، وهي كالتالي: «محمود محمد حسن محمد 29 سنة من البحيرة مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وحسن محمد خليل 27 سنة من الإسكندرية مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وراتب مسعود النجار 33 سنة من الإسكندرية، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقه بالجسم، وحمدي جمعة عبدالنبي 27 سنة من الإسكندرية مصاب بكدمة شديدة بفقرات الظهر، وأحمد محمد السيد 29 سنة من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومينا مدحت وهيب 30 سنة من الإسكندرية مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وإبراهيم ملاك نخلة 42 سنة من الجيزة مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحمدي عبدالرحمن جودة 50 سنة من سوهاج جثة هامدة، أحمد محمود حامد علي 26 سنة من الإسكندرية اشتباه نزيف بالمخ وعبدالرحمن جبريل محمد 26 سنة من الإسكندرية مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وفكتور جرجس رزق الله 44 سنة من سوهاج مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكدمات متفرقة بالجسم وماركوس نادي نظيم 29 سنة من سوهاج مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وشاكر أبو الخل صدقي 30 سنة من الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وجثة هامدة، توفى فور الوصول للمستشفى جار التعرف عليها.

استكمال العلاج

ويجري الفريق الطبي في مستشفى العلمين استكمال الفحوصات الطبية للمصابين، وجرى إيداع الجثتين بثلاجة الموتى بالمستشفى.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادث، وجار الفحص والتعرف علي أسباب وقوعه.