خبير يوضح أبرز مزايا قانون العمل الجديد.. أبرزها منع الفصل التعسفي

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ مشروع قانون العمل الجديد والذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته في دور الانعقاد الماضي، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، يعالج القصور الذي كان موجودا بالقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003.

الأمان الوظيفي فلسفة قانون العمل الجديد

وقال البدوي، لـ«الوطن»، إنّ فلسفة مشروع قانون العمل الجديد قائمة على تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، والبالغ عددهم نحو أكثر من 26 مليون عامل، وخلق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، لافتًا أنّ المشرع في القانون الجديد حرص على معالجة القصور من أجل تحفيز الشباب على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

وأضاف، أن تعديل عقود العمل وإلغاء استمارة 6 والفصل التعسفي، تعد أبرز 3 بنود تم تعديلها في مشروع قانون العمل الجديد، وهو ما يعالج عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، حيث اشترط القانون عدم إنهاء خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.

الاستقالة والعدول عنها لعامل القطاع الخاص

وتابع: لم يغفل المشرع محاولات البعض للتحايل على القانون فيما يتعلق باستقالة أو إقالة العامل في القطاع الخاص، حيث ألزم مشروع القانون العامل بالاستمرار في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، مشيرًا إلى أنّ قانون العمل الجديد يمنح العامل فرصة العدول عن استقالته.

وبحسب نص مواد القانون، فإن للعامل المستقيل أو وكيله الخاص، العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل للاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.