نظام الإجازات للقطاع الخاص في «قانون العمل الجديد»: 15 يوم أول سنة شغل

تساؤلات عديدة عبر محركات البحث، بشأن إجازات العاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد، وما هي الإجازة المستحقة للموظف في العام الأول وفي الأعوام التالية، وهي الأسئلة التي يجيب عنها القيادي العمالي مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

حساب الإجازات السنوية في قانون العمل

وقال البدوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مواد مشروع قانون العمل الجديد تضمنت نصوصا واضحة بشأن الإجازات، حيث يحق للعامل في القطاع الخاص الحصول على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والراحة الأسبوعية.

وعن كيفية احتساب نظام الإجازات في مشروع قانون العمل الجديد، أوضح أن في السنة الأولى يحق للعامل بالقطاع الخاص الحصول على 15 يومًا، وفي السنة الثانية 21 يومًا اعتبارًا.

واستكمل مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن بداية من السنة الثالثة يحق للعامل بالقطاع الخاص وفقا للمشروع الجديد، الحصول على 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة أو أكثر، لافتا إلى أن مجموع الإجازات السنوية للعامل بالقطاع الخاص يصل لـ 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا، وأيضا لذوي الإعاقة.

مشروع قانون العمل الجديد

وبحسب مواد مشروع قانون العمل، فقد حدد المشرع مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية، كما سمح لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

كما أشارت مواد قانون العمل الجديد إلى أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.