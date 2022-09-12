المقرر المساعد للجنة النقابات بالحوار الوطني: سنناقش قانون العمل الجديد

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمقرر المساعد للجنة النقابات بالحوار الوطني، إن الحوار مهم في هذه الفترة خاصة وأنه يجمع جميع الأطياف والأفكار على مائدة واحدة لتبادل الرؤى حول المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة وكيفية إيجاد حلول مناسبة من اجل الدولة.

خلع الرداء الإيدولوجي

وأضاف «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه لابد من تواجد جميع الأطياف على مائدة الحوار الوطني من أجل الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، مطالبا جميع المشاركين بالحوار الوطني بخلع الرداء الإيدولوجي وأن يرتدي الجميع رداء مصر وهو على مائدة الحوار الوطني من أجل تحقيق أهداف الحوار.

الحوار الوطني سيشهد مناقشات لقانون العمل الجديد

وتابع: أن من المؤكد أن تشهد المناقشات بـ الحوار الوطني قانون العمل الجديد وسيكون متوازنا بين أصحاب الأعمال والعمال في الحقوق والواجبات، وإذا كنا نريد قانون عمل حقيقي لابد أن يقوم على فلسفة جديدة تحت عنوان الأمان الوظيفي، نظرا لأهمية القطاع الخاص في ظل المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الدولة.