9 شروط للتقديم على فرص تدريب مهني في ألمانيا.. منها «خبرة قصيرة»

تحرص وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على متابعة فرص تدريب للعمل المتاحة في الخارج، وإعلانها للمصريين للاستفادة منها، وكان آخرها فرص تدريب مهني في ألمانيا، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

وأعلنت وزارة الهجرة، فرص تدريب مهني بألمانيا في مجالات الخبازة والكهرباء والإلكترونيات والمعادن، إضافة إلى مجال الفندقة والضيافة، ويبدأ التسجيل اليوم ويستمر حتى 8 من أكتوبر 2022م.

وفيما يلي، شروط ومزايا التقدّم لوظائف في ألمانيا، وفق بيان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

شروط التقدم لوظائف «الهجرة» بألمانيا

1- يشترط أن يكون المتقدم باحثا أو باحثة عن العمل.

2- يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة تعليم ثانوية (عامة أو فنية).

3- يشترط أن يكون المتقدم للوظائف مقيما في مصر.

4- يشترط أن يكون المتقدم يحمل الجنسية المصرية.

5- يشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و25 عاما بحلول يونيو 2023.

6- يشترط أن يكون المتقدم لديه معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

7- يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على الإعفاء أو استكمال الخدمة العسكرية.

8- يشترط ألا يكون المتقدم حاصلا على مؤهل أكاديمي.

9- يشترط أن يملك المتقدم لوظائف «الهجرة» بألمانيا، خبرة قصيرة المدى في المجال المرغوب الالتحاق به.

مزايا التقدم لوظائف «الهجرة» بألمانيا

- الحصول على دورات تدريبية حول آلية كتابة السير الذاتية، وخطابات التحفيز، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل بألمانيا.

- الحصول على دعم مادي خلال فترة الإعداد والتوجيه في القاهرة للتركيز على تدريبات ودورات البرنامج.

- تغطية كاملة للتأشيرة وتكاليف السفر إلى ألمانيا.

- الحصول على برنامج تدريبي مكثف بالقاهرة لمدة 7 أشهر.

- الحصول على دورات واختبارات للغة الألمانية لمستوى B1.

- الحصول على ندوات تعريفية بشأن البرنامج وأهدافه بصورة منتظمة.

- حضور برامج تحضيرية للحياة اليومية والإدماج في بيئة العمل في ألمانيا.